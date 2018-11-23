العالم×أسبوع.. قانون أسترالي لسحب الجنسية من المدانين بالإرهاب.. وانفجارات تهز بريطانيا

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول ‏أبرزها؛ واشنطن تتهم طهران بإخفاء جزءا من ترسانتها من الأسلحة الكيماوية، وانفجارات تهز بريطانيا.

وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت ‏بالدول وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.





واشنطن تتهم طهران بإخفاء جزء من ترسانتها من الأسلحة الكيماوية

اتهمت الولايات المتحدة ايران، بأنها لم تكشف برنامجها للأسلحة السامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في انتهاك للاتفاقيات الدولية.

وقال المبعوث الأمريكي للمنظمة في لاهاي، كينيث وورد، إن طهران تسعى كذلك إلى امتلاك غازات أعصاب قاتلة لأغراض هجومية.

ولم ترد طهران فورًا على الاتهامات التي تزيد التوتر مع واشنطن بسبب برنامج إيران النووي، والحرب في سوريا، واتهامها بدعم الإرهاب.

وقال "وورد" في الاجتماع الذي يجري كل 5 سنوات لبحث مستقبل المنظمة:"لدى الولايات المتحدة مخاوف منذ فترة طويلة من ملكية إيران برنامج أسلحة كيماوية لم تعلنه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأضاف أن الولايات المتحدة قلقة كذلك من سعي إيران لامتلاك مواد كيماوية تعمل على النظام العصبي لأغراض هجومية.

وقال وورد إن إيران لم تُعلن نقل قذائف مليئة بالمواد الكيماوية أرسلت إلى ليبيا في الثمانينات رغم طلب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحديد مصدرها، وعثر عليها بعد مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011.

ولفت إلى أن إيران رفضت كشف قدراتها لتعبئة الأسلحة الكيماوية رغم اكتشاف قذائف وقنابل سامة في ليبيا وفي العراق، مضيفًا أن إيران لم تعلن مواد لضبط أعمال الشغب رغم أنها سوقتها صادرات دفاعية.





أستراليا تقترح قانون لسحب الجنسية من المدانين بالإرهاب

كشفت الحكومة الاسترالية، يوم الخميس الماضي، عن مشروع قانون لتجريد الذين يدانون بالإرهاب من جنسيتهم الأسترالية، حتى إذا كانوا من مواليد هذه القارة.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في تصريحات له، ضرورة تشديد القوانين، مضيفًا أن الأفراد الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية رفضوا بالمطلق كل ما يمثله هذا البلد.

وأوضح "موريسون" إلى أن الذين يقومون بهذا النوع من النشاط ولديهم حق مواطنة في بلد آخر أو نرى أنهم يستطيعون الحصول عليها، يمكنهم الرحيل.





انفجارات هائلة تهز بريطانيا

أفادت تقارير إخبارية، بوقوع انفجارات هائلة عقب اشتعال النيران فى 11 حافلة بإحدى المحطات الواقعة فى جنوب شرقى العاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس الماضي.

وحسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية، فإنه تم إرسال 8 سيارات إطفاء و60 من أفراد مكافحة الحرائق إلى مكان الحادث من أجل السيطرة على ألسنة اللهب، ويجري التحقيق في أسباب وقوع الحادث.





بدء الاستعدادات الأمنية والحملات الرسمية للانتخابات الرئاسية بالكونغو

بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين لمنصب الرئاسة بالكونغو الديمقراطية، يوم الخميس الماضي، حيث قام المعارضون بأعمال شغب في الوقت الذي يسوء فيه الوضع الأمني على الرغم من انتشار قوات الجيش في الدولة وقيامها بالكثير من العمليات العسكرية للمحافظة على سلامة وأمن البلاد.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قُتل ثلاثة من أنصار رئيس الحزب الحاكم "جوزيف كابيلا" بالرصاص في مقاطعة "كاساي" أثناء حملاتهم. ومن المعروف أن كابيلا يشغل منصب الرئاسة منذ عام 2001.

ومن المفترض إجراء الإنتخابات الرئاسية في 23 ديسمبر، لذلك تقوم الدولة بكافة الاستعدادات. وبدأت صور المرشحين تظهر اليوم في مدينة "جوما" بالبلاد وبدأت قوات الأمن في الانتشار لحماية المرشحين وكافة المواطنين.