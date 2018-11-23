وكيل البرلمان: "السيسي" صاحب التنمية الحقيقية بعد محمد علي

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن مصر تحولت لدولة جاذبة للاستثمار بحسب التقارير الاقتصادية الأخيرة، وبدأت تخرج من عنق الزجاجة بالمشروعات العملاقة.



وأضاف "وهدان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم الجمعة: "الرئيس السيسي هذا الرجل سيظلم في وقته الحالي ولكن التاريخ سيسطر اسمه إنه صاحب التنمية الحقيقة بعد محمد علي الذي أسس مصر الحديثة".



وأشار إلى أن الرئيس السيسي أسس دولة مدنية قوية في مناخ الاستثمار والبنية التحتية وأنشأ أكبر شبكة طرق ومدينة إدارية.

