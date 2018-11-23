مشاهدة مباراة ليفربول واتفورد اليوم بث مباشر يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر يوتيوب | كورة لايف

مشاهدة مباراة ليفربول واتفورد اليوم بث مباشر يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر يوتيوب | كورة لايف

وشارك النجم المصرى محمد صلاح فى تدريبات الريدز التى شهدت عودة بعض اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم فى فترة التوقف الدولى الأخيرة ومن أبرزهم الهولندى فان ديك.

مشاهدة مباراة ليفربول واتفورد اليوم بث مباشر يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر يوتيوب | كورة لايف

ويعد هذا التدريب هو الأخير لفريق ليفربول قبل السفر إلى واتفورد، استعدادًا للمباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

مشاهدة مباراة ليفربول واتفورد اليوم بث مباشر يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر يوتيوب | كورة لايف

انضم العديد من اللاعبين الدوليين لتدريبات فريق ليفربول الإنجليزى، التى أقيمت مساء اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة واتفورد فى الدوري الإنجليزي.