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عادل حمودة يروى تفاصيل مأساوية عن حياة صلاح أبوسيف واتهامه بالسرقة في صغره (فيديو)

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:53 م
عادل حمودة يروى تفاصيل مأساوية عن حياة صلاح أبوسيف واتهامه بالسرقة في صغره (فيديو)
صلاح ابوسيف
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن جزء من عائلة المخرج صلاح أبوسيف كانت غنية، مشيرًا إلى أنه كان يلعب مع أقرانة من أبناء عائلة، مضيفًا: "في يوم أخد لعبة وهو ماشي وتم اتهامه بالسرقة".

وأضاف حمودة، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن صلاح أبوسيف أدرك قيمة الفوارق الطبقية وقيمة حق الفقراء في الحصول على أشياء يتمتع بها الأغنياء فقط.


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