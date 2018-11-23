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أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الجمعة 23- 11- 2018

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:54 م
أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الجمعة 23- 11- 2018
أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
شهدت محافظة قنا،اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة بجنوب قنا

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة أجرة، كان يستقلها، أمام مدخل قرية اللقيطة بمركز قفط، جنوب المحافظة.


كشفت الاجهزة الامنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، غموض العثور على جثة ربة منزل مقتولة في مركز دشنا، شمال قنا، في ظروف غامضة.


أصيب ضابطين و3 من أفراد الشرطة بمديرية أمن قنا، في صادم سيارة شرطة بآخرى ميكروباص علي طريق أبوتشت شمال المحافظة.

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