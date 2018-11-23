إدارة بنى سويف تطلق اسم أحمد عاطف على التركات بالنادى

فى لمسة وفاء من جانب مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى وبحضور المئات من محبي وأصدقاء وأهل وأسرة الراحل أحمد عاطف نائب رئيس مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى.









أعلن المحاسب على محمد سليم رئيس مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى عن إطلاق اسم الراحل على منطقة التركات بالنادى والتى يتم تطويرها حاليا وذلك كلمسة تقدير ووفاء وعرفانا بمجهودات الراحل وجزء بسيط مما قدمه للنادى.









ويذكر أن نادى بنى سويف قد أقام مساء اليوم حفل تأبين للأستاذ احمد عاطف حضره العديد من القيادات التنفيذية والشعبية والإعلاميين والصحفيين.









وخلال حفل التأبين أسهب الحاضرين فى سرد بعض المواقف والذكريات التى جمعت بينهما وبين الراحل وبنهاية حفل التأبين قدم الحاضرون للحفل واحب التعزية لأسرة الراحل بجانب تقديم بعض الدروع التذكارية لأسرة الراحل كما قام محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بإهداء المصحف الشريف لأبناء الراحل بجانب الاستاذ مصطفى الديب نقيب المعلمين .



