طائرة بنى سويف تعود للطيران بفوز هام على بنها

فى مباراة قوية ومثيرة نجح الفريق الاول للكرة الطائرة بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز هان بمباراته أمام ضيفه بنها الرياضى ببطولة الدورى الممتاز لتنتهى المباراة بفوز بنتيجة 3×2 .









وكان بنى سويف قد فاز بمباراته امام نادى 6 اكتوبر بنتيجة 3 /2 وخسر أمام بتروجيت وهيلوبوليس وفاز على بنها فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز أ .









ويشارك بنى سويف الرياضى ببطولة الدورى الممتاز بالمجموعة الثانية والتى تضم أندية ( الأهلى وبتروجيت والنصر وبنها وهيلوبوليس )









ويقود الفريق السويفي جهاز فنى مكون من محمد سليمان مديرا فنيا و محمد عبد العزيز مدربا عاما والدكتور ناجى رضوان أخصائي العلاج الطبيعى والتأهيل واحمد دسوقى الإدارى.



