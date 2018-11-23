بعد إعلان مهرجان القاهرة السينمائي طرحه ضمن مطبوعات دورته.. تفاصيل كتاب المذكرات المجهولة لصلاح أبو سيف

حرصًا من مهرجان القاهرة السينمائي، على الاهتمام بنشر الثقافة والفن، أعلن عن إصداره هذا العام، كتابًا يتناول مذكرات المخرج الكبير الراحل صلاح أبو سيف والتي وثقها الكاتب الصحفي عادل حمودة متحدثًا عن أسراره مع السينما والحياة في قصص وروايات تنشر للمرة الأولى.

وفيما يلي، ترصد "الفجر" تفاصيل الكتاب الجديد الذي من المقرر أن يطرحه المهرجان ضمن مطبوعات دورته الأربعون، وذلك في السطور التالية.

- الكتاب يحمل عنوان "صلاح أبو سيف.. مذكرات مجهولة".

- يتناول الكتاب مذكرات المخرج الكبير الراحل صلاح أبو سيف، والتي سجلها الكاتب الكبير عادل حمودة، بعد عدة جلسات ثرية ومحاورات كان قد أجراها معه.

- ويتناول الكتاب أسرارًا تنشر لأول مرة عن رحلة "أبو سيف" مع السينما والحياة.

- لأجل توثيق هذه المذكرات، كان "حمودة" يتوجه يوميًا إلى منزل صلاح أبو سيف لمدة 6 أشهر في منطقة عابدين.

- بادر الناقد الفني طارق الشناوي بكتابة مقدمة الكتاب بعدما قام بقراءته.

- من بين الأسرار التي يكشفها "حمودة" في كتابه الجديد، هي أن فيلم شباب امرأة يجسد تجربة شخصية لصلاح أبو سيف مع صاحبة البنسيون الذي أقام به خلال دراسته في أوروبا.

- ويحوي الكتاب أسرارًا أخرى مثل أن "أبو سيف" كان يعتقد أن المطربة الراحلة أم كلثوم تحبه لأنها كانت تتقرب منه خلال عمله معها كمونتير، إلا أنه اكتشف بعد ذلك أنها تريد تزويجه من قريبة لها.

- وفقًا لتصريحات عادل حمودة، فإن المذكرات تكشف عن الجانب الإنساني لدى المخرج الراحل.

- من المقرر أن تقام ندوة للكتاب في المسرح المكشوف بدار الأوبرا مع الكاتب عادل حمودة، عن نشره مذكرات المخرج الكبير صلاح أبو سيف، ويدير الندوة الناقد الفني طارق الشناوي.