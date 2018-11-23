لنشر الفوضى في الدول العربية.. قطر صراف آلي لتمويل الإرهاب (فيديو)

نشر موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف فيديو بعنوان "قطر.. صراف آلي لتمويل الإرهاب"، حيث كشف الفيديو أن نظام الحمدين بدد أموال الشعب القطري على تمويل الجماعات الإرهابية حول العالم.

وقال الفيديو إن قطر تمثل A.T.M للجماعات الإرهابية فى سوريا وليبيا، فهى ماكينة آلية لتمويل الإرهاب، حيث ارتمت في أحضان تركيا وإيران من أجل توسيع نفوذها على حساب دول عربية أخرى، كما أنها قادت احتجاجات في البحرين لاسقاطها في هوية الضياع.

وأكد الفيديو أن هناك دعم سياسى لبعض الجماعات كحركة طالبان التى لديها سفارة فى قطر وحركة حماس، المصنفة بالإرهابية، وفقا لقائمة الخارجية الأمريكية، التى تجرى المؤتمرات الصحفية على الأراضى القطرية، ويتجول أعضاء المنظمات الإسلامية بحرية فى ذلك البلد.