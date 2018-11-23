أحمد فايق: 80 عملية جراحية خلال أسبوعين في مبادرة "مصر تستطيع"



ناشد الإعلامي أحمد فايق، المواطنين بالتواصل والاشتراك في مبادرة "وقتك لبلدك"، والتي أطلقها البرنامج بالتعاون مع مؤسسة "اسمعونا في أمل" ووزارة التعليم العالي.



وكشف فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة المبادرة عن نجاح المبادرة في إجراء 80 عملية جراحية خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى تدريب 150 طبيبًا دٌربوا على يد الدكتور نادر حنا، أستاذ سرطانات الأورام المعقدة.



وتابع أن المبادرة لديها بروتكول إعلامي وإنساني ومهني وهو عدم المتجارة بآلام الناس، لذلك لا يتم تصوير تلك العمليات، مشيرا إلى أن أرقام التواصل مع مبادرة "وقتك لبلدك" وهي: "19748 من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءً".

