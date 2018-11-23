دول الأزماتX أسبوع.. تشكيل لجنة المصالحة الشاملة في ليبيا.. ومبعوث الأمم المتحدة يصل الحديدة اليمنية

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.

وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

فلسطين تدين الفيتو الأمريكى بشأن وقف العدوان على قطاع غزة

أدان مجلس الوزراء الفلسطينى، الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن على مشروع قرار التدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة، والذى جاءت التقديرات الأولية لحصيلة الأضرار الناجمة عنه بحوالي خمسة ملايين دولار لحوالى 1255 وحدة سكنية، ما يحمل الحكومة أعباء إضافية ضمن عملية إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلى عام 2014، والتى لم يتم الانتهاء منها بعد، معتبرا الفيتو الأمريكى استهتارا بالمجتمع الدولى، وانحيازا للاحتلال والعدوان الإسرائيلى.

وأكد المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الخميس برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء - أنه وبالتصويت الموحد للدول الأعضاء في مجلس الأمن وقفت الولايات المتحدة معزولة في مواجهة قواعد القانون الدولي ومبادئه، وقرارات المجتمع الدولي، معتبرا أن هذا القرار مثل فرصة جديدة للإدارة الأمريكية لوقوفها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية وميثاق الأمم المتحدة والقانون والإرادة الدولية، لكنها اختارت الانحياز للاستعمار، وكل ما يقوض جهود السلام في الشرق الأوسط والعالم.

ألمانيا: لا توجد أى منطقه فى سوريا يمكن ترحيل اللاجئين فيها

قال وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر بشأن إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين الخطرين إلى بلدهم، فى الوقت الراهن لا توجد أى منطقة فى سوريا يمكن أن يُرحل إليها اللاجئون كذلك اللاجئين الخطرين .

واضاف فى تصريحات لمجله دير شبيجل دير شبيجل اليوم الجمعه تعليقا على تقرير وزاره الخارجية الألمانية الذى نشر قبل أيام، والذى أكد أن ترحيل اللاجئين إلى بلدهم سيعرضهم حاليا لأعمال عنف انتقامية، حيث وصف زيهوفر التقرير بانه معقول وواقعى

جاء هذا التقرير قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، حيث سيتم بحث مسألة تمديد تعليق ترحيل اللاجئين إلى سوريا، والذى سينتهى عمليا مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.

مبعوث الأمم المتحدة يصل مدينة الحديدة اليمنية

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الجمعة، إلى مدينة الحديدة اليمنية، في إطار جهوده لعقد مفاوضات سلام الشهر المقبل في السويد.





وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس، إن الهدف من زيارة غريفيث هو "الاطلاع عن قرب على الوضع في الحديدة وبعث رسالة لجميع الأطراف على أهمية التهدئة بينما نقوم بالتحضير لاستئناف المفاوضات السياسية".

ودعا غريفيث، خلال مؤتمر صحفي مقتضب، الأطراف اليمنية إلى انتهاز فرصة دعم وتأييد المجتمع الدولي لعقد مفاوضات مباشرة للوصول إلى حل للأزمة اليمنية، وإيقاف المواجهات العسكرية في مدينة الحديدة.

تشكيل لجنة المصالحة الشاملة في ليبيا

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية (المدعومة دوليا)، فائز السراج ، اليوم الخميس، قرارا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة برئاسة الشيخ عبد اللطيف الشويرف، وعضوية 22 شخصية يمثلون أكاديميين وخبراء وشخصيات وطنية بكافة المكونات والمناطق.

جاء ذلك في بيان للمجلس عبر صفحته على فيسبوك،بحسب "بوابة الوسط"الإخبارية الليبية.