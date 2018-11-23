"أبوشقة" عن استدعاء "البدوي" للتحقيق: قرار حزبي.. وأكن له التقدير



وكشف رئيس حزب الوفد، أن استدعاء السيد البدوي للتحقيق؛ يتعلق بملف خاص بشركة إعلامية تعاقد معها الحزب، لكن حدث إخلال لتنفيذ بنودها، موضحًا أن الشركة الإعلامية كان لها تعاقدات خاصة مع قناة يملكها الدكتور السيد البدوي.



ولفت إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أقر بعدم تنفيذ البنود الموقع عليها مع الشركة الإعلامية، حيث أن الشركة تعاقدت لمدة 3 سنوات بـ66 مليون جنيه، تقوم بسداد مليون جنيه شهريا و10 ملايين بنهاية كل عام.



وأكد أبو شقة، أن هناك 7 أشهر فقط التزم فيها ببنود العقد، ثم توقف ضخم الأموال بشكل كامل، وقد أعلن السيد البدوي أنه مسئول عن سداد تلك الأموال؛ حتى إن لم تسدد الشركة.



كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، عن أسباب التحقيق مع الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، مؤكدًا أن قرار استدعاء "البدوي" للتحقيق؛ هو قرار حزبي ومؤسسي.وأوضح أبو شقة، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، مساء الجمعة، أنه كرئيس للحزب ليس له مطلق التصرف في شئون الحزب، ولكن تحكمه لائحة ومبادئ، مؤكدًا أنه لا يوجد بينهما سوى الود والتقدير.