"جندلمان" ينفي ما تداوله الإعلام عن زيارة نتنياهو للبحرين

فجر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن ما تداولته وسائل إعلام حول زيارة مرتقبة إلى مملكة البحرين.

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، صحة التصريحات التي أطلقها أحد موظفيه وأعلن فيها عن زيارة "قريبة" يقوم بها نتنياهو إلى البحرين.





وكان هاني مرزوق، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للإعلام العربي، صرح لهيئة البث الإسرائيلية، أن "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو".





لكن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء، قال في سلسلة تغريدات على "تويتر" إنه "لا علاقة لمرزوق بقضايا دبلوماسية وأمنية، وليس لديه أي معلومات ذات صلة بهذه الملفات".





وأضاف أن مرزوق "أدلى بتصريحاته بناءً على تكهنات نشرت في وسائل الإعلام لا تعتمد على أية معلومات رسمية"، موضحا: "كما يذكر أن مرزوق ليس متحدثًا باسم رئيس الوزراء، خلافًا لما نشر في وسائل الإعلام".





وكان مرزوق قد تحدث ليلة أمس في مقابلة مع تلفزيون "مكان" (رسمي) حول نية إسرائيل تحسين علاقاتها مع الدول العربية، عندما قال: "من كان يصدق أن رئيس وزراء إسرائيل يزور البحرين.. كان هذا بمثابة حلم"، لتلاحقه المذيعة بالسؤال: "هل ستكون البحرين هي الوجهة المقبلة له؟"، ليجيبها: "خذي مني هذا سبق صحفي".





وتابع: "ما كان بالبحرين هو تمهيد لأمر أكبر، سيكون هناك شرق أوسط جديد، سيكون هناك علاقات على مستوى الأفراد، وزيارات وسوف نحظى بواقع آخر"، (الدقيقة 41:35 في الفيديو المرفق أدناه).





كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أجرى زيارة إلى سلطنة عمان، أواخر الشهر الماضي، حيث بحث مع السلطان قابوس بن سعيد، سبل دفع العملية السلمية قدما، وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.





وكان هذا أول لقاء على هذا المستوى الرفيع بين إسرائيل وسلطة عُمان منذ عام 1996.