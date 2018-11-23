السبت بمدينة الثقافة: المؤتمر التأسيسي الأول للفيدرالية الدولية للتنمية البشرية والتجديد
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:25 ممحمد وليد الجموسي
ينظم المنتدى التونسي للمعرفة والتنمية البشرية يوم السبت 24 نوفمبر 2018، على الساعة التاسعة صباحا (9:00)، بمدينة الثقافة بتونس المؤتمر التأسيسي الأول للفيدرالية الدولية للتنمية البشرية والتجديد بإشراف رئيس المنتدى أحمد فريعة.
ويحضر المؤتمر كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي خليل العميري وبمشاركة أبرز الجامعات الأوروبية والانجليزية على غرار جامعات من باريس ولندن.
ويحضر المؤتمر كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي خليل العميري وبمشاركة أبرز الجامعات الأوروبية والانجليزية على غرار جامعات من باريس ولندن.
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