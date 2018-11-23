انطلاق فيلم "3000 ليلة" في 4 مهرجانات دولية حول العالم خلال نوفمبر الجاري

رغم مرور أكثر من 3 سنوات على العرض الأول لفيلم "3000 ليلة" للمخرجة مي المصري، إلا أن الفيلم لم يفقد بريقه حتى الآن، فما زال الفيلم يطوف المهرجانات الدولية، حيث ينطلق الفيلم في 4 مهرجانات في الـ 10 أيام الأخيرة من شهر نوفمبر.

ويعرض الفيلم في مهرجان الأفلام الفلسطينية بلندن يوم 21 نوفمبر، ويتبعه عرضين في مهرجان القاهرة (يوما 22 و26 نوفمبر)، ثم يفتتح مهرجان الأفلام الفلسطينية في فيينا يوم 26 نوفمبر، وأخيراً يفتتح مهرجان القدس السينمائي الدولي في 29 نوفمبر احتفالاً بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

ويمتلك الفيلم سجلاً حافلاً من المشاركات والجوائز في المهرجانات الدولية، حيث شارك في اكثر من 50 مهرجان سينمائي دولي، وحصد أكثر من 23 جائزة دولية. وكان الفيلم قد مثّل فلسطين ضمن جوائزغولدن غلوب والأردن ضمن القائمة الأولية المرشحة لـجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

حصل 3000 ليلة على عرضه الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا، وعُرض بعد ذلك في عدد من المهرجانات الدولية ومنها مهرجان دبي السينمائي من خلال مسابقة المُهر الطويل مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان ستوكهولم في السويد، ومهرجان غوا في الهند، ومهرجان بوسان السينمائي، ومهرجان تالين السينمائي في استونيا، بالإضافة إلى مشاركته في الدورة الأولى من منارات بتونس، ومهرجان السينما الأوروبية في بيروت ومهرجان حيفا المستقل للأفلام.

يضم سجل الجوائز الدولية التي حصل عليها الفيلم جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وجائزة الجمهور في مهرجان الكاميرا العربية بروتردام، وجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي (مزنة) بولاية مينيسوتا الأميركية، وفاز بتنويه خاص في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة،وجائزة التفاعل في مهرجان موريه السينمائي بفرنسا،وجائزة لجنة التحكيم في العروض الدولية لأفلام وتلفزيون المرأة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة الجمهور في مهرجان بلدوليد السينمائي بأسبانيا وجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم الأول الدولي في أنوناي بفرنسا، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان دكا السينمائي الدولي ببنغلاديش، وجائزة لجنة تحكيم الشباب في المهرجان والمنتدى السينمائيين الدوليين لحقوق الإنسان بسويسرا.

فيلم 3000 ليلة هو إنتاج أردني فلسطيني فرنسي لبناني بمشاركة الإمارات وقطر، وتقوم شركة MAD Solutions بتوزيعه في العالم العربي؛ ويروي الفيلم قصة مُدرّسة فلسطينية تضع مولودها الأول في سجن إسرائيلي، فتواجه أصعب التحدّيات من أجل حماية ابنها والحفاظ على بصيص من الأمل، ويشارك في بطولة الفيلم ميساء عبد الهادي، نادرة عمران، رائدة أدون، ركين سعد، عبير حداد، أناهيد فياض، هيفاء الأغا، ختام إدلبي وهانا شمعون.