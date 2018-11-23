ربع مليون فرنسي يغلقون الشوارع احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود

نقلت المواقع الإخبارية احتجاج عدد كبير من الفرنسيين بالتجمع في الشوارع وعرقلة حركة المرور تماماً احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا.





جدير بالذكر أن أسعار الوقود تراوحت العام الماضي بنسبة 23% وبغلت 1.51 يورو لكل لتر بنزين في أعلى سعر منذ عام 2000، ولكن السلطات الفرنسية اعتقلت 52 شخص فيما تعرض 7 أشخاص لإصابات بليغة وتعرض مئات آخرون لإصابات طفيفة.



