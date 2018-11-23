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ربع مليون فرنسي يغلقون الشوارع احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:18 م
ربع مليون فرنسي يغلقون الشوارع احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود
أرشيفية
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نقلت المواقع الإخبارية احتجاج عدد كبير من الفرنسيين بالتجمع في الشوارع وعرقلة حركة المرور تماماً احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا.

جدير بالذكر أن أسعار الوقود تراوحت العام الماضي بنسبة 23% وبغلت 1.51 يورو لكل لتر بنزين في أعلى سعر منذ عام 2000، ولكن السلطات الفرنسية اعتقلت 52 شخص فيما تعرض 7 أشخاص لإصابات بليغة وتعرض مئات آخرون لإصابات طفيفة.

ونقلت محطة فرنسية عن أحد المتظاهرين البالغ من العمر 57 سنة قوله “دخلي الشهري هو 500 يورو، كيف تتوقعون مني أن أعيش على ذلك؟ مع هذا الدخل لا يمكنني الحصول إلا على وجبة واحدة في اليوم”
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