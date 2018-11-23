شركة ناشئة تطور "تى شيرت" جديد مصنوع من الخشب (صور)

من المعروف أن الخشب من المواد الصلبة التى تحتفظ بشكلها الجامد، لكن ربما يكون الأمر صادما، إذ علمت أن شركة ناشئة تمكنت من تصنيع "تى شيرت" من الخشب بنسبة 100%، حيث يحمل "التى شيرت" الجديد اسم Blue Sweater، وهو مصنوع من ألياف الخشب الزان وقابل للتحلل الكامل، وناعم بشكل ملحوظ.





ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فإن "التى شيرت" الجديد يأتى من تطوير شركة ناشئة تعرف بـ Blue Ben على موقع Kickstarter، والتى قالت:"حاولنا إيجاد مواد جديدة ومبتكرة تنمو بالقرب من المكان الذى ننتج ونستخدم فيه كميات أقل من المياه، بدلاً من الاعتماد على البوليستر أو القطن المعتاد"، وأضافت:"نحن نسعى جاهدين لجعل المنتجات تبدو رائعة ونشعر بأنها مذهلة، حيث توفر السترة المميزة لدينا راحة لا تضاهى وتأثيرًا مذهلاً".



