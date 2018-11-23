عاجل- السعودية| مرور الرياض يطيح بمتهور صدم سيارة من الخلف وهرب (فيديو)

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، القبض على قائد المركبة الذي اصطدم بسيارة أخرى من الخلف في الرياض، وهرب من الموقع بطريقة عرضت سلامة قاصدي الطريق للخطر.

وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، إن مرور منطقة الرياض قبض على قائد المركبة الذي اصطدم بسيارة أخرى من الخلف وهرب من الموقع، بطريقة عرّضت سلامة قاصدي الطريق للخطر، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات الحادث وتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

المصدر:- صحيفة عاجل