بالأرقام.. أتلتيكو لا يعرف الفوز على برشلونة بالدوري منذ 2010

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.









ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن أتلتيكو مدريد لم يعرف طعم الفوز على البارسا في الليغا منذ 8 سنوات و9 شهور، وتحديداً يوم 14 فبراير عام 2010 عندما فاز فريق العاصمة 2-1.









وتعد مباراة الغد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد معركة قوية، خاصة بعد خسارة برشلونة من ريال بيتيس في الجولة الماضية.



