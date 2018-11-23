ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالأرقام.. أتلتيكو لا يعرف الفوز على برشلونة بالدوري منذ 2010

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:13 م
بالأرقام.. أتلتيكو لا يعرف الفوز على برشلونة بالدوري منذ 2010
طباعة
الفجر الرياضي
 
يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن أتلتيكو مدريد لم يعرف طعم الفوز على البارسا في الليغا منذ 8 سنوات و9 شهور، وتحديداً يوم 14 فبراير عام 2010 عندما فاز فريق العاصمة 2-1.


وتعد مباراة الغد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد معركة قوية، خاصة بعد خسارة برشلونة من ريال بيتيس في الجولة الماضية.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
3
x
16:30
1
الرائد
النصر
1
x
18:40
0
الشباب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 9:40:04 PM