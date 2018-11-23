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بعد جدول الثانوية المفبرك.. التعليم لأولياء الأمور: "لا تنساقوا وراء الأخبار الكاذبة"

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:12 م
بعد جدول الثانوية المفبرك.. التعليم لأولياء الأمور: لا تنساقوا وراء الأخبار الكاذبة
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
صرح أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه بشأن جدول امتحان الصف الأول الثانوي المنتشر على السوشيال ميديا، وصفحات الفيس بوك، فقد أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أنه مزور وليس حقيقيا، ولم يصدر جدول من قطاع التعليم العام في هذا الشأن.

وتهيب الوزارة بأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة وتحري الدقة وذلك لمصلحة الطلاب والعملية التعليمية.

المزيد عن: مصر رضا حجازي جدول امتحان امتحانات
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