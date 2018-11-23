سيميوني يتفوق على فالفيردي في المواجهات المباشرة

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.









ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن سيميوني وفالفيردي تواجها في 15مباراة، فريق سيميوني فاز في ثمانية لقاءات بينما فاز فالفيردي في مباراة واحدة وتعادلا في أربعة، فوز فالفيردي الوحيد حققه مع البارسا الموسم الماضي بنتيجة 1-0 في الكامب نو.









وتعد مباراة الغد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد معركة قوية، خاصة بعد خسارة برشلونة من ريال بيتيس في الجولة الماضية.



