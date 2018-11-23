عاجل- السعودية| الكهرباء: سيول وادي الليث تعوق إعادة الخدمة

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قالت الشركة السعودية للكهرباء، إن جريان سيول وادي الليث تعوق حركة فرق الصيانة لإعادة التيار الكهربائي لبعض الأجزاء من المحافظة.

وأكدت الشركة -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة- أنها ملتزمة بتكثيف الجهود لإعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن.

المصدر:- صحيفة عاجل