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عاجل- السعودية| الكهرباء: سيول وادي الليث تعوق إعادة الخدمة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:09 م
عاجل- السعودية| الكهرباء: سيول وادي الليث تعوق إعادة الخدمة
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الفجر السعودي
 

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قالت الشركة السعودية للكهرباء، إن جريان سيول وادي الليث تعوق حركة فرق الصيانة لإعادة التيار الكهربائي لبعض الأجزاء من المحافظة.

 

وأكدت الشركة -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة- أنها ملتزمة بتكثيف الجهود لإعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن.

 

المصدر:- صحيفة عاجل

 

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