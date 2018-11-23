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يسرا تصيح: "برافو" لفريق عمل "ليل خارجي" وخاصة "شريف دسوقي"

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:06 م
يسرا تصيح: برافو لفريق عمل ليل خارجي وخاصة شريف دسوقي
يسرا
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يارا أحمد
 

وجه المخرج احمد عبدالله، الشكر في البداية لفريق عمل الغيلم كاملا سواء تصوير أو إنتاج وقام بمطالبتهم للصعود علي المسرح.


وأيضا حرص علي مطالبة النجوم علي الصعود علي المسرح وسط تصفيق حار من الحضور وعند نداء اسم شريف دسوقي، حرصت النجمة يسرا علي الصياح "برافو".


"ليل خارجي" بطولة "كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، تأليف شريف الألفى ومن إخراج أحمد عبد الله السيد".

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