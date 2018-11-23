عزمي مجاهد لـ المسئولين: "اتعلموا من الريس"



وأشار "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن المسئولين يجب أن يقتدوا بالرئيس السيسي، موجهًا لهم رسالة: "اتعلموا من الريس".



وانتقد تصريح وزير التعليم بشأن أن أمهات مصر يقضون أوقاتهم على الإنترنت، قائلا: "اتقي الله في الأم المصرية".



قال الكابتن عزمي مجاهد، إنه يرفض الحملة الشرسة على شيخ الأزهر، معقبا: "الحملة دي مرفوضة شكلا وموضوعًا".