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عزمي مجاهد لـ المسئولين: "اتعلموا من الريس"

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:08 م
عزمي مجاهد لـ المسئولين: اتعلموا من الريس
عزمي مجاهد
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هدى عبدالرازق
 
قال الكابتن عزمي مجاهد، إنه يرفض الحملة الشرسة على شيخ الأزهر، معقبا: "الحملة دي مرفوضة شكلا وموضوعًا".

وأشار "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن المسئولين يجب أن يقتدوا بالرئيس السيسي، موجهًا لهم رسالة: "اتعلموا من الريس".

وانتقد تصريح وزير التعليم بشأن أن أمهات مصر يقضون أوقاتهم على الإنترنت، قائلا: "اتقي الله في الأم المصرية".
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