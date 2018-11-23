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عزمي مجاهد: "لولا الجيش والشرطة كنا رحنا في ستين داهية"

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:07 م
عزمي مجاهد: لولا الجيش والشرطة كنا رحنا في ستين داهية
عزمي مجاهد
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هدى عبدالرازق
 
قال الكابتن عزمي مجاهد، إن إعلام الإخوان ليس له دور سوى مهاجمة مصر، وبث الشائعات، منوهًا بأن تداول الشائعات ينتشر في المناسبات.

وأشار "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن مصر يجب أن يكون لديها ضربات إعلامية استباقية، لافتا إلى أن الإعلام المصري يجب أن يكون سباق، ولا ينتظر انتشار الشائعة على نطاق واسع للرد عليها.

وأضاف مصر في حالة حرب، متابعا: "لولا الجيش والشرطة ربنا يحميهم كنا رحنا في ستين داهية".
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