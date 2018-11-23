جروس يحل أزمة الزمالك الدفاعية

يجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس محمود عبد العاطي دونجا للمشاركة في مباراة الابيض المقبلة امام الحونة ببطولة الدوري الممتاز.









ويدرس جروس مشاركة دونجا بجوار محمد عبد السلام في حالة التأكد من غياب محمود علاء عن مواجهة الجونة بعد تعرصه لشد في عضلة السمانة اثناء لقاء الأمس أمام الداخلية، حيث يخضع اللاعب لأشعة لتحديد موقفه من المشاركة.









ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة يوم الاثنين المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.



