تسريبات تكشف فشل "راموس" في اختبار المنشطات !
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:47 معمر عبدالعزيز
كشفت تسريبات عاجلة، أن سيرخيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني، فشل في فحوصات المواد المحظورة لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (مادة ديكساميثارون لتخفيف الآلام تحديداً)، قبل يوم من نهائي الثانية عشر في كارديف ولكن الـ"UEFA" لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة مع ريال مدريد وراموس.
ووفقًأ لما ذكرته "Football Leaks" فإنه تم فحص العينة المُقدمة من راموس بعد يوم من النهائي (يوم 4/6/2017 تحديداً) والأطباء قاموا بالتأكيد على وجود المادة المحظورة والتي تستخدم كمضاد للالتهاب ولتخفيف الألم.
وبعد شهر من الحادثة (يوم 5/7 تحديداً) أرسل نائب رئيس المختبرات تقريراً إلى الاتحاد الأوروبي، لم يتم الإعلان عن القضية أبداً ولا يزال الملف مُغلقاً ولم يتم اتخاذ إي اجراء تأديبي ضد راموس أو ريال مدريد أو أطباء ريال مدريد.
وبعد يومين من وصول التقرير إلى الاتحاد الأوروبي، قام أحد أعضاء وحدة مكافحة المنشطات بالاتصال مع راموس للحصول على تفسير، قام اللاعب بالرد يوم 10/7/2017 مُخاطباً الموظف بإسمه، وكان البيان موجزاً وقصيراً يتكون من أربعة أسطر فقط.
كتب راموس بالبيان أن طبيب ريال مدريد كان قد عالجه قبل يوم واحد مم نهائي دوري أبطال أوروبا وأشار إلى أن جميع التفاصيل الإضافية واضحة في التقرير الرسمي الطبي الذي أرفقه الطبيب، وأختتم راموس حديثه: "آمل أن يوضح هذا الوضع بشكلٍ كامل".