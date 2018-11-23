تسريبات تكشف فشل "راموس" في اختبار المنشطات !

ووفقًأ لما ذكرته "Football Leaks" فإنه تم فحص العينة المُقدمة من راموس بعد يوم من النهائي (يوم 4/6/2017 تحديداً) والأطباء قاموا بالتأكيد على وجود المادة المحظورة والتي تستخدم كمضاد للالتهاب ولتخفيف الألم.

وبعد شهر من الحادثة (يوم 5/7 تحديداً) أرسل نائب رئيس المختبرات تقريراً إلى الاتحاد الأوروبي، لم يتم الإعلان عن القضية أبداً ولا يزال الملف مُغلقاً ولم يتم اتخاذ إي اجراء تأديبي ضد راموس أو ريال مدريد أو أطباء ريال مدريد.





وبعد يومين من وصول التقرير إلى الاتحاد الأوروبي، قام أحد أعضاء وحدة مكافحة المنشطات بالاتصال مع راموس للحصول على تفسير، قام اللاعب بالرد يوم 10/7/2017 مُخاطباً الموظف بإسمه، وكان البيان موجزاً وقصيراً يتكون من أربعة أسطر فقط.



