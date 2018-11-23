الجمعة الدموية في باكستان.. سلسلة من الهجمات والانفجارات تسببت في قتل العشرات

جمعة غير مسبوقة شهدتها باكستان اليوم، بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي وقعت في المنطقة، بدأت بهجوم مجموعة من الانتحاريين على القنصلية الصينية في المدينة الواقعة جنوب البلاد مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات في جريمة لم تكن وحدها التي هزت الدولة صباح اليوم، حيث وقع انفجار في بلدة باكستانية تسبب في سقوط العشرات من الضحايا، بالإضافة إلى انفجار عبوة ناسفة، لتعيش الدولة في يومها العصيب مذبحة دموية لم تشهدها من قبل.

هجوم القنصلية الصينية

ففي صباح اليوم الجمعة، سمع دوي انفجار وطلقات نارية في حي كليفتون الراقي بباكستان، في مقر القنصلية الصينية، مما تسبب في ارتفاع سحابة من الدخان فوق المنطقة.

وتبين أنه قد هاجم ثلاثة انتحاريين القنصلية الصينية بسيارة ملغومة في المدينة الواقعة جنوب باكستان، إلا أنهم قتلوا قبل أن يتمكنوا من دخول المبنى بسبب شدة التحصين.

ووفقًا لتصريحات قائم شرطة مدينة كراتشي الباكستانية، فقد قتل اثنان على الأقل من رجال الشرطة في هذا الهجوم الذي أعلنت جماعة جيش تحرير بلوخستان عن تبنيه، وتصنف هذه الجماعة على أنها عرقية متمردة تعارض تنقيب الشركات الصينية عن الموارد الطبيعية في جنوب غرب باكستان.

ويعد هذا الهجوم الخطير هو أكبر هجوم يقع في باكستان ضد حليفتها الصين، التي تضخ مليارات الدولارات إلى البلاد في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

انفجار شمال غربي باكستان

ووقع انفجار في بلدة هانجو الواقعة بمنطثة أوراكزاي السفلى، شمال غربي باكستان، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وقع الانفجار خارج باب مدرسة دينية، مما تسبب في إصابة 35 شخصًا على الأقل.

وأفادت السلطات الباكستانية، بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بالإضافة إلى فرض طوق أمني حول المنطقة التي وقع بها الانفجار لفتح باب التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.

انفجار بسوق مزدحمة

وتوالت سلسلة الانفجارات في باكستان، حيث أفاد مسؤول حكومي باكستاني، بأنه وقع انفجار لعبوة ناسفة في سوق مزدحمة ببلدة تقع شمال غرب باكستان اليوم الجمعة، مما تسبب في مقتل 30 شخصًا على الأقل وسقوط 40 مصابًا.