المنتج عماد زياده مشيدًا بعرض "حدث في بلاد السعادة": "يدعوا للتكاتف" (فيديو)

أشاد الفنان والمنتج عماد زياده بالعرض المسرحي "حدث في بلاد السعادة"، الذي يعرض علي مسرح السلام بشارع القصر العيني، حيث قال زياده: "لم أشعر بالوقت وأنا أشاهد عرض "حدث في بلاد السعادة"، حيث أن الكاتب وليد يوسف قدمه بحرفية شديدة، وهذا امر ليس جديد عليه، فهو سيناريست مبدع قدم قضية سياسية بشكل مبسط، وكذلك المخرج مازن الغرباوي، فهو عرض يدعوا للتكاتف في تلك الفترة.

يذكر أن المسرحية بطولة مدحت تيخا وعلاء قوقة وحسن العدل وسيد الرومي ومحمد حسني وفاطمة محمد علي وأسامة فوزي وعبدالعزيز التوني ومن الدول العربية خدوجة صبري من ليبيا وراسم منصور من العراق ونسرين ابي سعد من لبنان، وتأليف وليد يوسف، وإخراج مازن الغرباوي.