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محمد رمضان يستعد لتصوير "رجالة حمزة".. تعرف على التفاصيل

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:40 م
محمد رمضان يستعد لتصوير رجالة حمزة.. تعرف على التفاصيل
محمد رمضان
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الفجر الفني
 

يستعد النجم محمد رمضان، لتصوير مشاهد دوره في أحداث فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "رجالة حمزة"، المقرر طرحه في ٢٠١٩.


"رجالة حمزة"، من تأليف محمد ناير وإخراج هادي الباجوري، ولم يتم الاستقرار على باقي طاقم العمل حتى الآن.

 

يذكر أن الفنان محمد رمضان، يواصل تحضيراته لفيلم جديد بعنوان "بطل عادي"، وهو من تأليف د.مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

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