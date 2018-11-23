إصابة 14 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى 14

مواطنا خلال الجمعة 35 لمسيرات العودة.





وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن 14 مواطنا مواطنا فلسطينيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين إلى المشاركة في مظاهرات يوم الجمعة المقبل

تحت شعار "التضامن مع الشعب الفلسطيني".





وأكدت الهيئة، في مؤتمر صحفي في مخيم "ملكة" شرق مدينة غزة، استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار

بأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها، موضحة أن المقاومة أحبطت مخططات الاحتلال.





وحذرت الاحتلال الإسرائيلي من "أية حماقات" يمكن أن يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.