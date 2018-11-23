محافظ شمال سيناء: صرف 60 مليون جنيه تعويضات لأهالي شهداء الروضة

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن صرف وزارة التضامن الاجتماعي 60 مليون جنيه تعويضات لأهالي شهداء مسجد الروضة فضلًا عن 82 مليونا مقدمة من وزارة الإسكان؛ لرفع كفاءة المنازل، و16 مليونا أخرى من وزارة الأوقاف.



وأضاف "شوشة"، خلال لقاء خاص في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، مساء الجمعة أن هناك معاشًا استثنائًيا 1500 جنيه لأسر الشهداء، بالإضافة لـ ألف جنيه معاشا من الأزهر الشريف.



وأكد محافظ شمال سيناء أن كل الوزارات والجهات المسئولة انتفضت إثر حادث مسجد الروضة الأليم خلال العام الماضي، ودعمت سكان القرية، وأعمال التطوير بها.

