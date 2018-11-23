ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ شمال سيناء: صرف 60 مليون جنيه تعويضات لأهالي شهداء الروضة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:40 م
محافظ شمال سيناء: صرف 60 مليون جنيه تعويضات لأهالي شهداء الروضة
محافظ شمال سيناء
طباعة
داليا الحسين
 
كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن صرف وزارة التضامن الاجتماعي 60 مليون جنيه تعويضات لأهالي شهداء مسجد الروضة فضلًا عن 82 مليونا مقدمة من وزارة الإسكان؛ لرفع كفاءة المنازل، و16 مليونا أخرى من وزارة الأوقاف.

وأضاف "شوشة"، خلال لقاء خاص في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، مساء الجمعة أن هناك معاشًا استثنائًيا 1500 جنيه لأسر الشهداء، بالإضافة لـ ألف جنيه معاشا من الأزهر الشريف.

وأكد محافظ شمال سيناء أن كل الوزارات والجهات المسئولة انتفضت إثر حادث مسجد الروضة الأليم خلال العام الماضي، ودعمت سكان القرية، وأعمال التطوير بها.
المزيد عن: مسجد الروضة محمد شوشة محافظ شمال سيناء اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
3
x
16:30
1
الرائد
النصر
1
x
18:40
0
الشباب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 8:10:02 PM