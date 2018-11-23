ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

روما في مأزق قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:33 م
روما في مأزق قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم وسط روما الإيطالي دانييلي دي روسي، وكذلك الجناح الأرجنتيني دييجو بيروتي؛ سيغيبا عن الفريق بسبب الإصابة عن مواجهة فريقهم لريال مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وينتظر مدرب روما، أوزيبيو دي فرانشيسكو معرفة الوضعية البدنية للمدافع اليوناني كوستاس مانولاس الذي لن يشارك غدا السبت في مباراة أودينيزي في الدوري.

وقال دي فرانشيسكو في المؤتمر الصحفي: "لقد تأخر موعد تعافي دي روسي وبيروتي. في الماضي سبق وتسرعنا بإشراك لاعبين مصابين مثل باستوري أو بيروتي نفسه".

وأضاف: "لكن برنامجنا في الوقت الحالي يرتكز على تعافي بيروتي بعد مباراة دوري الأبطال ودي روسي قبل أو بعد مواجهة كالياري (في الثامن من ديسمبر)، هذه هي فكرتنا، لا أرغب في إشراك لاعبين وهم في نصف جاهزيتهم".

وجاء غياب اللاعبين بجانب الشكوك الموجودة حول إمكانية لحاق مانولاس بالمباراة بعد خروجه مصابا من موجهة منتخب بلاده مع فنلندا في 15 من الشهر الجاري ضمن منافسات دوري الأمم.
المزيد عن: مباراة ريال مدريد وروما بدوري الابطال ريال مدريد روما الإيطالي دوري بطال أوروبا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
3
x
16:30
1
الرائد
النصر
1
x
18:40
0
الشباب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 8:10:07 PM