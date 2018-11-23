روما في مأزق قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم وسط روما الإيطالي دانييلي دي روسي، وكذلك الجناح الأرجنتيني دييجو بيروتي؛ سيغيبا عن الفريق بسبب الإصابة عن مواجهة فريقهم لريال مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.





وينتظر مدرب روما، أوزيبيو دي فرانشيسكو معرفة الوضعية البدنية للمدافع اليوناني كوستاس مانولاس الذي لن يشارك غدا السبت في مباراة أودينيزي في الدوري.





وقال دي فرانشيسكو في المؤتمر الصحفي: "لقد تأخر موعد تعافي دي روسي وبيروتي. في الماضي سبق وتسرعنا بإشراك لاعبين مصابين مثل باستوري أو بيروتي نفسه".





وأضاف: "لكن برنامجنا في الوقت الحالي يرتكز على تعافي بيروتي بعد مباراة دوري الأبطال ودي روسي قبل أو بعد مواجهة كالياري (في الثامن من ديسمبر)، هذه هي فكرتنا، لا أرغب في إشراك لاعبين وهم في نصف جاهزيتهم".



