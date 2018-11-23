ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الصحفيين" تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:37 م
الصحفيين تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل
عبدالمحسن سلامة - نقيب الصحفيين
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
أعلن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، عن افتتاح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط بمقر النقابة، الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.


وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيتم عقد الدورات التدريبية للمحررين المتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين بمركز التدريب بعد افتتاحه، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة لمركز التدريب يكون رئيسه النقيب بصفته.
المزيد عن: وزيرة الثقافة وزير الرياضة نقابة الصحفيين مصر مركز تدريب ايناس عبد الدايم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
3
x
16:30
1
الرائد
النصر
1
x
18:40
0
الشباب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 8:10:07 PM