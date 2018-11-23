"الصحفيين" تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل

أعلن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، عن افتتاح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط بمقر النقابة، الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.









وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيتم عقد الدورات التدريبية للمحررين المتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين بمركز التدريب بعد افتتاحه، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة لمركز التدريب يكون رئيسه النقيب بصفته.