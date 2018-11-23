4 أيام تفصل هبة عبدالغني على الانتهاء من "حشمت في البيت الأبيض"

أوشكت الفنانة هبة عبد الغني، على الانتهاء من تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل "حشمت في البيت الأبيض" حيث لا يتبقى لها سوى 4 أيام وتنتهي من تصوير العمل تماما، على أن تستكمل تصوير المسلسل الاثنين المقبل على طريق مصر أسكندرية الصحراوي.

وتجسد هبة خلال أحداث المسلسل شخصية زوجة حشمت الشخصية التي يجسدها النجم بيومي فؤاد، وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية خاضة أن أحداث المسلسل تدور في قالب كوميدي خفيف.

يشار إلي أن"حشمت في البيت الأبيض" هو عبارة عن عمل كوميدي من نوعية الميني دراما والتي تتكون من 13 حلقة، ويقوم بطولتة كلا من بيومي فؤاد , هبة عبد الغني ,إنعام سالوسة، إسلام جمال، رانيا ملاح، وأسماء جلال،وهنا زهران,و من تأليف ورشة يشرف عليها المؤلف محمد الشواف مسئول تطوير المحتوى بالشركة المنتجة، وإخراج مصطفى فكري.