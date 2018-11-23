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وزير التعليم: الحكومة حريصة على تحقيق التنمية المستدامة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:47 م
وزير التعليم: الحكومة حريصة على تحقيق التنمية المستدامة
وزير التعليم
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داليا الحسين
 
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مصر تحاول تحقيق التنمية المستدامة في قطاعات التعليم والصحة أو الحماية الاجتماعية لكي تصل إلى مسار الدول المتقدمة.

وأضاف "شوقي"، خلال لقاء خاص على هامش مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أذيع ببرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الحكومة حريصة على ذلك من خلال إقامة مشروعات حقيقية على أرض الواقع في جميع المحاور.
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