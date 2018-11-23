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سيميوني: برشلونة الأفضل في العالم

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:32 م
سيميوني: برشلونة الأفضل في العالم
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الفجر الرياضي
 
تحدث سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن مواجهة برشلونة يوم غد السبت في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري.


وقال سيميوني في تصريحاته اليوم: من وجهة نظري برشلونة لا يزال النادي الأفضل في العالم، سنخوض لقاء في غاية الصعوبة يوم غد.


وأضاف سيميوني: بوسكيتس لاعب رائع للغاية، وأتمنى أن يتطور رودريغو أكثر حتى يصل لمستوى سيرجيو قريبا.


وعن غياب راكيتيتش قال: بالتأكيد غياب راكيتيتش سيجعلنا نرى فيدال في التشكيلة الأساسيه للبارسا غداً.

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