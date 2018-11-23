سيميوني: برشلونة الأفضل في العالم

تحدث سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن مواجهة برشلونة يوم غد السبت في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري.









وقال سيميوني في تصريحاته اليوم: من وجهة نظري برشلونة لا يزال النادي الأفضل في العالم، سنخوض لقاء في غاية الصعوبة يوم غد.









وأضاف سيميوني: بوسكيتس لاعب رائع للغاية، وأتمنى أن يتطور رودريغو أكثر حتى يصل لمستوى سيرجيو قريبا.









وعن غياب راكيتيتش قال: بالتأكيد غياب راكيتيتش سيجعلنا نرى فيدال في التشكيلة الأساسيه للبارسا غداً.



