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مقتل وإصابة 14 من عناصر مليشيا الحوثي في مواجهات جنوب اليمن

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:30 م
مقتل وإصابة 14 من عناصر مليشيا الحوثي في مواجهات جنوب اليمن
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وكالات
 

                                                      

قُتل وأصيب 14 من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، بنيران قوات الجيش اليمني في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

 

وقال مصدر ميداني - في تصريحات للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - "إن قوات الجيش رصدت محاولة مجموعات من المليشيا، للتسلل من سائلة الخب ومنطقة المعرش، باتجاه مواقع حصمي والحريوة والجعيشة والحيد جنوبي غرب مدينة دمت اليمنية".

 

وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولات المليشيا وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل 9 من عناصرها وإصابة 5 أخرين.

المزيد عن: مليشيا الحوثي صنعاء اليمن الحوثيين التحالف العربي
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