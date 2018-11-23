بنزيما: قد أكون مدربًا ولكن.. ووجود راموس مهم للغاية

كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى أن قد يكون مدرب في المستقبل، مؤكدًا أنه يُحب كرة القدم، لكنه قد يجد نفسه في وظيفة أخرى، ولا يعرف في الوقت الحالي.





وقال بنزيما خلال حوار صحفية: "جاريث بيل ؟ ماذا يمكنني أن أقول؟ بالنسبة لي فهو لاعب رائع، ذو سرعة جيدة للغاية، عندما يكون في حالة بدنيه جيدًا يساعدنا كثيرًا، إنه نجم ، ومختلف لديه أشياء كثيره ليقدمها للفريق".





وأضاف: "اودريزولا؟ أنا أحبه كثيراً، إنه سريع جداً ، يهاجم جيداً، ويدافع جيداً، إنه شاب وهو يحاول دائماً اللعب بشكل جيد".





وواصل: "كاسميرو؟ هو الذي دائما بين الدفاع والهجوم، هو في وضع جيد، وهو قوي جدا وعندما لا يكون في الملعب تشعر بغيابه عن الفريق".





وتابع: "فينيسيوس؟ إنه صدع لجميع المدافعين ، إنه شاب لكنه جيد جداً ، إنه يلعب بشكل جيد لمسة ، لمساتين، إنه سريع جداً ، وعليه الانتظار لفترة أطول قليلاً للحصول على المزيد من الخبرة".





وأكمل: "سيرجيو راموس؟ إنه قائد عظيم ، بقاءه في النادي جيدًا جدًا بالنسبة لنا، بالأضافه إلى ذلك هو مدافع رائع ، وهو يسجل أهدافًا أيضًا ، بالنسبة لي إنه مثال لنا جميعًا، ضربات الجزاء على طريقة بانكينكا؟ إذا سجلها، فلا بأس".



