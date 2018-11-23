جربي قناع الأرز وحبة البركة للحصول على بشرة فاتحة

تبحث السيدات دائما عن تلك المكونات الطبيعية والبسيطة التي تساعد على تفتيح البشرة ويمكن استعمالها بشكل متكرر دون أي آثار جانبية. وفي هذا السياق سنقدم في هذا المقال طريقة تحضير قناع حبة البركة ومسحوق الأرز لتقشير البشرة وتفتيحها.





يساعد الأرز على تقشير خلايا الجلد الميت عن سطح البشرة فيما تتضمن حبة البركة الكثير من الماد الغذائية الأساسية التي تساهم في تغذيتها وتفتيحها.





المكونات:

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الأرز

ملعقة كبيرة من حبة مسحوق حبة البركة

كوب ماء









طريقة الإعداد والتطبيق:





ضعي في خطوة أولى كمية الماء على النار حتى تغلي ثم أضيفي الأرز، اتركي على نار هادئة حتى يصبح خليط ناعم وخالي من الماء.





أضيفي مسحوق حبة البركة للأرز وقلبي جيدا حتى يصبح ذو لون رمادي، ارفعيه ودعيه جانبا ليبرد.





قبل تطبيق القناع اشطفي الوجه بالماء الدافئ لتفتح المسام، ثم طبقي القليل على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي جيدا بالماء الفاتر مع التجفيف.





استخدمي هذا القناع بشكل يومي حتى تحصلي على نتيجة جيدة.