ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزيرة التخطيط: معظم التحديات التى تواجه الدول العربية واحدة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:24 م
وزيرة التخطيط: معظم التحديات التى تواجه الدول العربية واحدة
وزيرة التخطيط
طباعة
داليا الحسين
 
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط على ضرورة تكامل الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت "السعيد"، خلال لقاء خاص على هامش مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أذيع ببرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن مؤتمر يهدف لمناقشة جميع الخبرات والتجارب الخاصة بالدول العربية

وأكدت وزيرة التخطيط أن معظم التحديات التى تواجها الدول العربية واحدة وإن اختلفت حدتها.
المزيد عن: وزيرة التخطيط توك شو الدول العربية اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
3
x
16:30
1
الرائد
النصر
1
x
18:40
0
الشباب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 8:10:02 PM