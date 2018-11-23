وزيرة التخطيط: معظم التحديات التى تواجه الدول العربية واحدة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط على ضرورة تكامل الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأضافت "السعيد"، خلال لقاء خاص على هامش مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أذيع ببرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن مؤتمر يهدف لمناقشة جميع الخبرات والتجارب الخاصة بالدول العربية



وأكدت وزيرة التخطيط أن معظم التحديات التى تواجها الدول العربية واحدة وإن اختلفت حدتها.

