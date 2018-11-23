إيميل يعلن قائمة الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري العام.









وتعتبر هذه المباراة هي الأولى للبلجيكي، حيث تولى المسئولية خلفًا للمستقيل محمد حلمي، عقب التعادل مع بتروجت بثلاثية لكل فريق، بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.









ويحل الجيش ضيفًا على الاتحاد السكندري، مساء الأحد المقبل على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.









وجاءت قائمة الفريق كالآتي:_

محمد بسام، وحسن يوسف، وعلي الفيل، ومحمد رزق، وفرانك ستيفن، وإسلام سري، ومحمد شعبان، ومؤمن إبراهيم، وأحمد جعفر، وعاصم صلاح، وأحمد سمير، ومصطفى محمد، وأحمد كابوريا، وعموري، وإسلام جمال، وأحمد سامي، وخالد سطوحي، ومحمد بوشا، والزناري، وفتحي عثمان، وعلي الزهدي، وإسلام سلمونتي.



