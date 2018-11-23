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غرق دار الكتب بمدينة طنطا بسبب مياة الأمطار (صور)

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:23 م
غرق دار الكتب بمدينة طنطا بسبب مياة الأمطار (صور)
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أيمن يحيي
 
شهدت دار الكتب بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، غرق الدار بمياة الامطار بعد أن دخلت الى الدار، بعد أن تعرضت مدينة طنطا لامطار غزيرة على مدار اليوم وأمس.

يذكر أن محافظة الغربية تعرضت لامطار الغزيرة منذ مساء أمس الخميس، وحتى اليوم الجمعة، وأدت مياة الامطار إلى غرق الشوارع الرئيسية والفرعية، بعد تقاعس سيارات شفط المياة عن ازالة المياة الموجودة بالشوارع.
غرق دار الكتب بمدينة طنطا بسبب مياة الأمطار (صور)
غرق دار الكتب بمدينة طنطا بسبب مياة الأمطار (صور)
غرق دار الكتب بمدينة طنطا بسبب مياة الأمطار (صور)
غرق دار الكتب بمدينة طنطا بسبب مياة الأمطار (صور)
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