سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان لمواجهة فروسينوني
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:21 مالفجر الرياضي
أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي قائمة فريقه لمواجهة فروسينوني في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.
وجاءت قائمة إنتر ميلان الرسمية كالتالي:
حراس المرمى: هاندانوفيتش ، باديلي ، بيرني.
خط الدفاع: دي فريج، روناكيا، اسامواه، ميراندا، دي امبريزيو، سكرينار
خط الوسط: جاجليارديني ، فيسينو ، ناينغجولان ، جواو ماريو ، بورجا فاليرو ، بيريسيتش.
خط الهجوم: ايكاردي ، لوتارو مارتينيز ، كايتا بالدي ، بوليتانو ، كاندريفا.