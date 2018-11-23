ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان لمواجهة فروسينوني

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:21 م
سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان لمواجهة فروسينوني
طباعة
الفجر الرياضي
 
أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي قائمة فريقه لمواجهة فروسينوني في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

وجاءت قائمة إنتر ميلان الرسمية كالتالي:

حراس المرمى: هاندانوفيتش ، باديلي ، بيرني.

خط الدفاع: دي فريج، روناكيا، اسامواه، ميراندا، دي امبريزيو، سكرينار

خط الوسط: جاجليارديني ،  فيسينو ، ناينغجولان ، جواو ماريو ، بورجا فاليرو ، بيريسيتش.

خط الهجوم: ايكاردي ، لوتارو مارتينيز ، كايتا بالدي ، بوليتانو ، كاندريفا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
3
x
16:30
1
الرائد
النصر
1
x
18:40
0
الشباب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 8:10:07 PM