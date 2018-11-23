سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان لمواجهة فروسينوني

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي قائمة فريقه لمواجهة فروسينوني في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.





وجاءت قائمة إنتر ميلان الرسمية كالتالي:





حراس المرمى: هاندانوفيتش ، باديلي ، بيرني.





خط الدفاع: دي فريج، روناكيا، اسامواه، ميراندا، دي امبريزيو، سكرينار





خط الوسط: جاجليارديني ، فيسينو ، ناينغجولان ، جواو ماريو ، بورجا فاليرو ، بيريسيتش.





خط الهجوم: ايكاردي ، لوتارو مارتينيز ، كايتا بالدي ، بوليتانو ، كاندريفا.



