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موسكو تشيد بجهود الرياض بالتحقيق في مقتل خاشقجي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:17 م
موسكو تشيد بجهود الرياض بالتحقيق في مقتل خاشقجي
سيرجي لافروف
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وكالات
 

أعلن وزير الخارية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا تنتظر نتائج التحقيق في مقتل الصحفي السعودي 

جمال خاشقجي، وتشيد بجهود الرياض في التحقيق.


وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي إنزو موافيرو، "سبق أن أكدنا على ضرورة إكمال 

التحقيق في أسرع وقت، ونؤكد أن السلطات السعودية تقوم به، وأنه تتعاون مع السلطات التركية".


وأضاف الوزير الروسي "سوف ننتظر إصدار الحكم النهائي في أسرع وقت"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

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