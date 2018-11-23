غدًا.. هاني عبدالرحيم يفتح ملف أزمة المدينة الصناعية بالقاهرة الجديدة

يناقش غدًا السبت، الإعلامي هاني عبدالرحيم، خلال برنامجه "أحلام مواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أزمة المدينة الصناعية بالقاهرة الجديدة.





وقال عبدالرحيم، في تصريح له اليوم الجمعة، إن منطقة الألف مصنع من الملفات المسكوت عنها، مضيفًا: "قررنا نفتح الملف لأن الدنيا هناك مليانة تجاوزات والحقوق ضائعة".





يذاع البرنامج غدًا السبت في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا.



