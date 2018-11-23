أسطورة ريال مدريد: هذا هو اللاعب "الأمهر".. ومودريتش الأحق بالكرة الذهبية

أوضح أسطورة المنتخب البرازيلي وفريق ريال مدريد الإسباني السابق، روبرتو كارلوس، أن اللاعبين الثلاثة الذين يتمتعون بأفضل مهارات الأسلوب الحر هم زلاتان إبراهيموفيتش ومواطنيه نيمار دا سيلفا وروبينيو، لكن كلا من ديفيد بيكهام، وزين الدين زيدان، ورونالدو جيدون أيضًا.

وقال كارلوس خلال حوار صحفي: "خلال فترة ما قبل الموسم مع ريال مدريد في النمسا، مارسنا انا وزيدان ورونالدو بعض الحيل، وقام رونالدو بأشياء لم نتمكن من فعلها، أي أشياء حرة".

وقال كارلوس خلال حوار صحفي: "خلال فترة ما قبل الموسم مع ريال مدريد في النمسا، مارسنا انا وزيدان ورونالدو بعض الحيل، وقام رونالدو بأشياء لم نتمكن من فعلها، أي أشياء حرة".

وأضاف: "لعب كرة القدم كانت قصة جميلة في حياتي، لكني أحب أن أكون مدرباً في ريال مدريد مع أفضل اللاعبين في العالم وأستمتع بكيفية لعبهم".





وواصل: "لم أفكر أبداً أن زيدان سيكون مدرباً وفوجئت أنه فاز بثلاث بطولات أبطال، لقد علم المدربين الآخرين كيفية الفوز، والآن هناك طريقة زيدان".