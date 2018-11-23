"شعبة سيرك القاهرة" تبدأ برنامجها على "سيرك مايو" ديسمبر المقبل (صور)

يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، تقديم برنامج شعبة سيرك القاهرة بمقر السيرك القومى بالعجوزة، تحت إشراف الفنان وائل عبدالله مدير عام السيرك القومى .

ويستمر برنامج شعبة القاهرة برئاسة الفنان أشرف شعبان، بمقر السيرك بالعجوزة حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى، بعدها تقدم الشعبة برنامجها على سيرك مدينة 15 مايو اعتبارا من أول شهر ديسمبر المقبل، تحت إشراف الفنان شريف سعدة مدير سيرك مايو .

يبدأ برنامج شعبة سيرك القاهرة بالعجوزة فى الثامنة مساء ولمدة ساعتين، ويتضمن أكثر من 13 فقرة فنية منها "الأنتيبوت" للفنانة مروة المصرى، و"أكروبات" لفريق التشكيلات تدريب الكابتن سيد سليمان، "استعراض الخيول" للفنان محمد محمود الحلو، "السلم المتحرك" للفنان محمد هشام، "التوازن على الكرة" للفنان أكرم مجدى، "التنشين بالخناجر" للفنانين محمد عفيفى وعزة،"المهرج" للفنانين محمود ابو النجا (سكر ) وأسامة محمد (فتلة)، ويختتم البرنامج بإستعراض الأسود والنمور للفنانة "أوسة محمد الحلو" .

يذكر أن شعبة سيرك الجيزة برئاسة الفنان محمد النوبى تقدم برنامجها حاليا على سيرك مدينة 15 مايو منذ أول نوفمبر الجارى، وستبدأ تقديم برنامجها فى مقر السيرك بالعجوزة اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.