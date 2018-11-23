دوري بلس | يلاشوت HD | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم 23-11-2018 حصري يوتيوب | الدوري السعودي للمحترفين









وجه الدولي المغربي نور الدين أمرابط المحترف بصفوف النصر السعودي، رسالة للنجم الإيفواري ديديه دروجبا بعد أن أعلن اعتزاله نهائيا للملاعب بعد مسيرة عمرها 20 عامًا حقق خلالها عدد كبير من الألقاب بالدوري الإنجليزي.





دوري بلس | يلاشوت HD | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم 23-11-2018 حصري يوتيوب | الدوري السعودي للمحترفين





في مباراة قوية يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا على نظيره النصر ، في السادسة والـ40 دقيقة بتوقيت القاهرة السابعة والـ40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري السعودي، مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم الجمعة 23-11-2018 دوري بلس.

دوري بلس | يلاشوت HD | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم 23-11-2018 حصري يوتيوب | الدوري السعودي للمحترفين

يدخل فريق النصر مباراة اليوم بحثا عن مواصلة سلسلة الانتصارات بعد الفوز في مباراته الأخيرة على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، واستعادة نغمة الانتصارات بعد رحيل كارينو المدير الفني للفريق، ويحتل العالمي المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 22 نقطة، متأخراً عن المتصدر الهلال بـ5 نقاط، وكان المصر قد تعرض لوعكة فنية في الفترة الأخيرة بالخسارة في الدوري والبطولة العربية، لايف مجانا شاهد مباراة النصر ضد الشباب بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

دوري بلس | يلاشوت HD | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم 23-11-2018 حصري يوتيوب | الدوري السعودي للمحترفين

على الجانب الأخر يعيش فريق الشباب موسماً مميزا مقارنةً بالموسم السابق في الدوري السعودي، فحتى الآن لم يخسر الفريق إلا مرةً واحدةً فقط، وكانت آخر مبارياته ضد الفيصلي وتعادل فيها سلبياً بدون أهداف، ليُصبح في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن الراقي الثالث، ونقطة واحدة عن الوحدة الصاعد حديثاً هذا الموسم.

دوري بلس | يلاشوت HD | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم 23-11-2018 حصري يوتيوب | الدوري السعودي للمحترفين





وتنقل مباراة النصر والشباب في السادسة والـ40 دقيقة بتوقيت القاهرة السابعة والـ40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة عبر قناة السعودية الرياضية، KSA SPORTS 1 رابط مجاني في الشبكة مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

دوري بلس | يلاشوت HD | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم 23-11-2018 حصري يوتيوب | الدوري السعودي للمحترفين



