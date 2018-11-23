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تقام مباراة النصر والشباب مساء اليوم مواجهتان هامتان بدرجة كبيرة لا مجال فيهما للتفريط بالنقاط بأي حال من الأحوال، ففي الرياض يستضيف النصر جاره الشباب، وفي الخبر يستقبل القادسية ضيفه الرائد، في إطار الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين





بث حي مباراة النصر والشباب جميع الجودات | دوري بلس | مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي HD | رابط كول كورة HD





بث حي مباراة النصر والشباب جميع الجودات | دوري بلس | مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي HD | رابط كول كورة HD





في قمة منتظرة ولقاء الجوار الحساس يلتقي النصر مع الشباب في إحدى أهم مباريات الفريقين في الدور الأول الذي سيحدد موقف الفريقين بشكل كبير في المنافسة بالرغم من الفارق النقطي لصالح الفريق النصراوي، وسيقام اللقاء على أستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام الساعة 7.40.





بث حي مباراة النصر والشباب جميع الجودات | دوري بلس | مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي HD | رابط كول كورة HD





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بث حي مباراة النصر والشباب جميع الجودات | دوري بلس | مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي HD | رابط كول كورة HD





ويدخل الفريق النصراوي هذه المباراة بعدما عدل وضعه سريعاً وعوض خسارته أمام الأهلي بفوزه على الاتفاق 2/1 استعاد به وصافة الترتيب برصيد 22 نقطة وحافظ على أمله في المنافسة على الصدارة بالحفاظ على فارق الخمس نقاط مع المتصدر الهلال، وسيدخل الفريق النصراوي واضعاً كامل ثقله الهجومي في محاولة لتخطي عقبة الشباب الصعبة التي ستدعمه معنويا قبل اللقاءات القوية القادمة أمام الوحدة والهلال على التوالي، وربما يرمي المدرب النصراوي بأوراقه الهجومية منذ البداية واللعب بطريقة 4/4/2 لكون الخسارة مع فوز الهلال ستصعب أمله في المنافسة.





بث حي مباراة النصر والشباب جميع الجودات | دوري بلس | مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي HD | رابط كول كورة HD





على الطرف الآخر يدخل الفريق الشبابي بأمل كسب النقاط الثلاث ولا شيء غيرها للحاق بالمنافسة على الوصافة على أقل تقدير بعدما استعاد عافيته بفوزين متتاليين على القادسية والوحدة أعقبهما بالتعادل مع الفيصلي بلا أهداف ليستقر به المطاف في المركز الرابع برصيد 16 نقطة ولا يرغب في فقدان الأمل في المنافسة بخسارة اللقاء وسيعمل جاهداً على الخروج بالفوز الذي سيدعم موقفه في سلم الترتيب، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق بهدوء كبير معتمداً على طريقة 4/5/1 لامتصاص حماس الفريق النصراوي ومن ثم مباغتته بهجمات مرتدة.





بث حي مباراة النصر والشباب جميع الجودات | دوري بلس | مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي HD | رابط كول كورة HD



